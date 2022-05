Palermo, tra i pali 2 titolari per Baldini: Pelagotti è pronto, ma Massolo è decisivo

Il dualismo interno tra Massolo e Pelagotti, sembra stia favorendo maggiormente il numero dodici, nuovamente candidato titolare per l'importante ritorno playoff contro la Triestina

Se a Trieste è sceso in campo un po' a sorpresa per ciò che aveva fatto intendere Baldini durante la conferenza stampa della vigilia, lui una sorpresa non lo è più. Passo da gigante in quanto a leadership e carisma, e un passaggio da vice affidabile a prima scelta per la porta che non sembra star pagando a caro prezzo. Dietro di lui, c'è comunque un giocatore esperto come Pelagotti, che punta le cento presenze con il Palermo e a riprendersi il posto in questa fase avanzata dei playoff.