Palermo, ag. Lucca: “Non gli faccio mai i complimenti, a gennaio è arrivata un’offerta importante”

Palermo, Toni esalta Lucca: “Può solo crescere, ho un consiglio per Lorenzo”. E sulla promozione…

Il centravanti nativo di Moncalieri, dopo un periodo di assestamento, si è preso in mano l’intero attacco del Palermo realizzando 1o reti e diventando capocannoniere della squadra. L’attaccante classe ’00 ha dimostrato di avere qualità importanti e ha senza dubbio un margine di miglioramento davvero elevato. Crede fortemente nelle qualità del proprio assistito, Ninni Imborgia, che ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Tgs.

“Siamo ancora all’inizio della sua carriera. Non gli faccio mai i complimenti, gli dico sempre dove e come migliorare. Quando ho portato Lorenzo a Palermo, gli ho detto ‘Goditi quello che io non mi sono potuto godere’. Perchè è arrivato da svincolato? Dopo che il Brescia ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nonostante i 16 gol in 18 partite ha vissuto una delusione. Ha deciso di tornare al Torino ma non aveva intenzione di rinnovare il proprio contratto, i granata lo hanno liberato con la promessa che avrebbe accettato solo un’offerta dai dilettanti. Il Palermo è stato fortunato quanto me. Esultanza polemica dopo alcuni gol? Parliamo di un ragazzo giovane, è normale che a 19 anni non si ha grande maturità almeno all’inizio del proprio percorso professionale. Credo che il fatto che un ragazzo di vent’anni possa avere una reazione nervosa dopo qualche critica sia perfettamente normale. Mercato? A gennaio è arrivata un’offerta importante per lui che non abbiamo neanche preso in considerazione. Ha un contratto con il Palermo fino al 2024 e se qualcuno vuole chiedere informazioni dovrà parlare solo con Sagramola o Castagnini. Credo fermamente nelle sue qualità, spero possa arrivare a segnare 20 reti”.