Palermo, addio alla sorella di Franco Franchi: scomparsa ad 89 anni Stefana Benenato

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio per la morte di Stefana Benenato, da sempre tifosa del Palermo, squadra per cui provava affetto e calore indescrivibile. Tra i messaggi di vicinanza anche quello del sindaco di Palermo Roberto Lagalla: “La scomparsa di Stefania Benenato lascia un vuoto nella nostra città - ha esordito il primo cittadino palermitano -. Il suo sorriso e la sua simpatia sono sempre stati coinvolgenti ed è con queste peculiarità che ha sempre portato avanti il ricordo del compianto fratello Franco Franchi. Il suo umorismo l’ha portata a essere sempre circondata da affetto. Il mio pensiero e la mia vicinanza in questo momento di dolore sono rivolti alla famiglia di Stefania Benenato”.