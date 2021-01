Addio ad Alberto Malavasi.

Il Palermo saluta Alberto Malavasi, storica bandiera rosanero, morto all’età di 84 anni. Il “pupo”, come era affettuosamente chiamato, è tra i cinque calciatori con il maggior numero di presenze nel Palermo. E fin dagli anni 50, quando arrivò in Sicilia dall’Emilia, è rimasto per sempre un grande tifoso rosanero.

Alla moglie e le figlie, l’abbraccio di tutto il Palermo e dei suoi tifosi.