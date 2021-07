Palermo, ad agosto test contro la Salernitana: cambia la sede dell’amichevole

Il prossimo 1° agosto il Palermo sfiderà la Salernitana di Fabrizio Castori: l'amichevole non andrà in scena allo Stadio "Arechi"

Ma non solo; nel corso della preparazione sono previsti altri test con altre formazioni prima del rientro in città. Gli uomini di Filippi - salvo sorprese - sfideranno il prossimo 1° agosto la Salernitana. L'amichevole, in un primo momento, sarebbe dovuta andare in scena allo Stadio Arechi di Salerno. Tuttavia, secondo quanto riportato da Salernitana News, la gara dovrebbe disputarsi proprio a San Gregorio Magno, sede del ritiro estivo del Palermo. Il motivo? L'Arechi è interessato da lavori di ammodernamento e non sarà pronto per i primi di agosto. Resta da valutare se aprire le porte al pubblico o meno.