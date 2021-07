Palermo, giovedì primo test per i rosanero a San Gregorio Magno

I rosanero non si alleneranno con l'Equipe Campania che ha avuto un intoppo organizzativo ma un'altra squadra

Nel ritiro di San Gregorio Magno (Sa), il Palermo di Giacomo Filippi prosegue la preparazione estiva e giovedì sosterrà il primo test in partitella con una selezione locale ( che Mediagol trasmetterà in diretta ).

Uno step iniziale e meno probante rispetto alle altre amichevoli che attendono la compagine rosanero, ma pur sempre un'ottima occasione per il tecnico di carpire punti di forza e peculiarità di una formazione ancora mai vista all'opera con i nuovi innesti. L'esordio di Giron , Soleri , Buttaro e Massolo non sarà quindi contro l' Equipe Campania , squadra degli svincolati regionali con la quale inizialmente era in programma un allenamento congiunto.

L'annuncio del test di allenamento era stato dato dalla stessa formazione dilettantistica tramite i propri canali Facebook, con la compagine di Viale del Fante che si era anche messa a disposizione per sottoporre gli avversari ai tamponi, previsti dal protocollo sanitario. La selezione campana però ha avuto un intoppo e non potrà raggiungere il Palermo per questioni organizzative interne, obbligando di fatto i rosanero a trovare un'altra soluzione per la sessione d'allenamento di domani.