Palermo-ACR Messina, occasione persa al “Barbera”: il rammarico di Valente

Un pareggio che sa di sconfitta per il Palermo di mister Silvio Baldini: 2-2 il risultato finale del match del “Barbera“

Pareggio amaro per i rosanero. Due a due il risultato finale di Palermo-ACR Messina : occasione persa al “Renzo Barbera” per gli uomini di Silvio Baldini nel recupero della seconda giornata di ritorno contro la compagine giallorossa.

"Non riusciamo a spiegarci questo blackout. Avevamo in mano la partita, poi sulla ripartenza hanno fatto gol e hanno preso fiducia. Dobbiamo riflettere per le prossime partite, è una cosa che non deve capitare più visti i tanti giocatori di esperienza che abbiamo. Abbiamo fatto un primo tempo mostruoso, potevamo fare 5 o 6 gol, teniamo questo di positivo. Gol? Uno cosa provata, devo dire che gli schemi stanno portando i loro frutti”, ha dichiarato il classe ‘91 in mixed zone.

“Lavoriamo tantissimo i campo su queste cose, se lavori raccogli. Non va bene buttarci troppo giù, dobbiamo subito pensare a Campobasso. Non guardiamo la classifica e metterci addosso agitazione e pressione. Dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro, arriviamo da tre risultati positivi e andare a Campobasso per vincere e portare a casa i tre punti. Ruolo? Sono in una posizione più offensiva. Nel 3-5-2 ero più un terzino adattato. Col mister ci ho lavorato due anni e so cosa vuole. Sicuramente ci sarà occasione per fare più gol e assist, spero accada”, ha concluso Valente.