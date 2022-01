Palermo-ACR Messina: ecco chi arbitrerà il derby del Barbera, recupero della 21ª di C

Il Palermo FC guidato da Silvio Baldini, si proietta subito al prossimo match contro l'ACR Messina, derby in programma allo Stadio "Renzo Barbera" mercoledì 2 febbraio alle ore 18.00. Ecco chi arbitrerà la sfida, recupero della 21ª di Serie C

Archiviata la vittoria per 2-0 contro il MonterosiTuscia, il PalermoFC guidato da SilvioBaldini, si proietta subito al prossimo match di campionato del giorne C di Serie C, contro l'ACR Messina, derby in programma allo Stadio "Renzo Barbera" mercoledì 2 febbraio alle ore 18.00 e valevole per il recupero della ventunesima giornata di Lega Pro. Di seguito il direttore di gara e gli asssistenti designati a dirigere la sfida del "Renzo Barbera".