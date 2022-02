PALERMO-ACR MESSINA, BUTTARO E FLORIANO IN CAMPO DAL 1′: LE FORMAZIONI UFFICIALI

Le scelte di Silvio Baldini e Ezio Raciti per il derby di Serie C Palermo-ACR Messina, in programma al "Renzo Barbera" alle ore 18.00

Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-ACR Messina, valevole per il recupero della ventunesima giornata del campionato di Serie C 2021-2022, in programma alle ore 18:00 allo Stadio "Renzo Barbera":

PALERMO: 1 Pelagotti; 25 Buttaro, 79 Lancini, 15 Marconi, 6 Crivello; 21 Damiani, 20 De Rose (cap.); 30 Valente, 17 Luperini, 7 Floriano; 9 Brunori.

A disposizione: 12 Massolo, 3 Giron, 4 Accardi, 10 Silipo, 11 Dall’Oglio, 16 Somma, 19 Odjer, 23 Fella, 27 Soleri, 33 Perrotta, 75 Felici, 77 Doda.

Allenatore: Baldini.

MESSINA: 22 Lewandowski, 19 Angileri, 23 Trasciani, 18 Celic, 13 Carillo, 3 Concalves, 91 Rizzo, 6 Fofana, 10 Damian, 24 Marginean, 9 Adorante.

A disposizione: 12 Caruso, 5 Fantoni, 7 Russo, 8 Simonetti, 11 Balde, 14 Konate, 16 Camilleri, 21 Rondinella, 26 Fazzi, 28 Giuffrida, 77 Statella, 99 Piovaccari.

Allenatore: Raciti.

Arbitro: Pascarella (Nocera Inferiore).

Assistenti: Somma (Castellammare di Stabia) - Nasti (Napoli).

Quarto Ufficiale: Maggio (Lodi).