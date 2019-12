Palermo, Accardi: “Essere palermitani e vestire questa maglia è motivo d’orgoglio. A Petralia…”

Bellissima serata al Teatro Politeama.

Questa sera a Palermo si è tenuta una serata di beneficenza organizzata per celebrare la charity partnership con l’associazione Maredolce Onlus, fondata da Ficarra e Picone, destinataria di tutte le attività benefiche svolte fino a questo momento dal club rosanero.

A margine dell’evento il difensore del Palermo, Andrea Accardi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “In squadra ci sono tanti palermitani, questo per noi è un motivo d’orgoglio. Per un palermitano giocare nel Palermo è una cosa bellissima. A Petralia i ragazzi nuovi erano a bocca aperta. Come si fa a diventare calciatore? Non bisogna mollare mai, la strada è sempre in salita, bisogna lavorare e parlare il meno possibile. Auguro a tutti i bambini di realizzare il sogno che ho realizzato io“.