Palermo, abbonamenti a rilento: solo 4.800 rinnovi in prelazione. Vendita libera…

Palermo, tifosi tiepidi: 4.800 rinnovi in prelazione. Il 27 la vendita libera

Mediagol ⚽️

I quattro sold-out consecutivi durante le gare interne disputate dal Palermo nel corso dei playoff promozione di Serie C, lasciavano presagire una corsa all'abbonamento corposa, in vista dell'apertura della nuova campagna di rinnovi e sottoscrizione delle tessere per la stagione calcistica di Serie BKT 2022-2023.

Apre così l'approfondimento riportato nell'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che si sofferma sulla tiepida risposta dei tifosi, durante la prima fase di sottoscrizione degli abbonamenti, riservata al rinnovo in prelazione delle tessere stagionali. Sui circa 10.500 abbonati aventi diritto, ad oggi soltanto in 4.800 hanno esercitato il loro diritto di prelazione. Numeri non esaltanti, specie dopo quanto fatto registrare durante lo scorso finale di stagione, ma nonostante la corsa blanda da parte dei vecchi abbonati rosanero, il Palermo è tra le squadre con più abbonamenti sottoscritti tra Serie A e Serie B. Preceduto da Milan , Inter, Roma, Lecce, Atalanta, Fiorentina, Lazio e Salernitana, il Palermo è comunque al terzo posto per quanto riguarda le squadre del torneo cadetto, nella speciale classifica che vede nei piani alti del podio Genoa e Benevento.

Per usufruire della prelazione ci sarà tempo fino al 24 luglio, periodo in cui gli abbonati delle stagioni 2019-2020 e 2021-2022 potranno rinnovare le loro tessere stagionali a costi vantaggiosi rispetto al prezzo intero. Dal 27 scatterà la vendita libera, periodo in cui la sottoscrizione delle tessere potrebbe lievitare sensibilmente, facendo registrare un numero maggiore di abbonati (LEGGI QUI PER INFO E PREZZI).