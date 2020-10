Palermo, a novembre sarà tour de force: Boscaglia sa come affrontare questo momento

Il campionato del Palermo si sta trasformando in un vero e proprio incubo.

L’inizio a dir poco stentato dei rosanero (3 sconfitte e un pari) ha lasciato basiti tifosi e addetti ai lavori che non si aspettavano di certo un avvio del genere. Da qualche giorno in casa rosanero si è presentato anche un nemico invisibile ossia il Coronavirus, al quale sono risultati positivi ben 13 elementi della prima squadra e due membri dello staff tra i quali figura Roberto Boscaglia. Il tecnico gelese adesso dovrà pensare a guarire e in seguito capire come gestire le forze della squadra che dovrà affrontare ben 6 partite nel solo mese di novembre. Una situazione non troppo anomala per l’allenatore siciliano che due anni fa, come scrive l’edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, si ritrovò in una circostanza simile quando sedeva sulla panchina dell’Entella che alla fine riuscì a vincere il proprio girone.

Rischiano di essere tantissimi gli impegni nel prossimo mese del Palermo che dovrebbe affrontare il seguente calendario: il primo novembre la Viterbese, il 4 il recupero contro il Catanzaro, poi il derby e le sfide contro Juve Stabia e Paganese. Il 22 si riposa visto che era prevista la sfida contro il Trapani (da capire se non verrà piazzato qualche recupero) e il 29 si chiude con la sfida contro il Monopoli.