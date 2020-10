Palermo, a caccia della prima rete stagionale: rosanero “al Ventura” contro il mal di gol

A caccia del primo gol stagionale.

“L’ultimo gol fra i professionisti lo ha segnato Trajkovski giorno 11 maggio 2019. Da allora, il Palermo è fallito e risorto vincendo un campionato di Serie D con il miglior attacco del torneo, ma per la statistica poco importa”. Scrive così l’edizione odierna de ‘La Repubblica’, che punta i riflettori sulla sfida Bisceglie-Palermo, in programma alle ore 15 allo Stadio “Gustavo Ventura”. La compagine rosanero, con un punto conquistato in tre partite contro la Ternana, occupa attualmente l’ultimo posto della classifica di Serie C – Girone C con Cavese, Virtus Francavilla e Viterbese, oltre ad essere l’unica squadra a non aver ancora messo a segno una rete.

In occasione del match valido per la quinta giornata di campionato, Roberto Boscaglia dovrebbe confermare il 3-5-2, come annunciato dallo stesso tecnico alla vigilia. Pertanto, secondo il noto quotidiano, il coach ex Trapani non avrebbe fatto pretattica. Pelagotti, dunque, difenderà i pali, con Accardi, Lancini e Crivello in difesa; Almici, Luperini, Odjer, Broh e Valente in mezzo al campo; Floriano e Saraniti in attacco.