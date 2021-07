Palermo, 4 le amichevoli in Campania: si comincia il 22, ecco il primo avversario

In casa rosanero si comincia già a pensare al ritiro pre season di San Gregorio Magno, nel quale la formazione di Giacomo Filippi dovrebbe affrontare ben quattro sfide amichevoli per preparare al meglio l'inizio della prossima stagione

Questo quanto riportato dall'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che spiega come il Palermo targato Hera Hora non voglia ripercorrere la strada, errata, della scorsa pre season. Nel ritiro estivo di Petralia Sottana - andato in scena quasi un anno fa e sotto la guida di Roberto Boscaglia - il club rosanero non aveva mai avuto la possibilità, anche a causa delle norme anti Covid, di disputare incontri amichevoli per testare il quadro generale della squadra e delinearne i caratteri in vista dell'inizio del campionato.Un passo falso risultato poi fatale alla società del patron Dario Mirri , che ha avuto la possibilità di osservare per la prima volta la sua formazione in campo soltanto al debutto nella scorsa Serie C . Il Palermo però, non vuole più tornare sugli errori commessi, progettando la pre season in maniera più vigile e accurata sotto molteplici fronti.

Proprio per quel che riguarda i test amichevoli, qualcosa comincia a muoversi. Nonostante non ci sia ancora la definitiva conferma ufficiale da parte del club rosanero, è abbastanza probabile che la banda di Giacomo Filippi scenda per la prima volta in campo il 22 luglio, per affrontare l’Equipe Campania, formazione composta da tutti gli svincolati della stessa regione. Questo prima prova potrà risultare utile al tecnico rosanero per inquadrare subito l'organico a sua disposizione e progettare eventuali variazioni per tutto il corso del ritiro, che terminerà il 2 agosto. Proprio in seguito a tale ultimo termine, il Palermo dovrebbe disputare un'altra amichevole, con avversario la Salernitana neo promossa in Serie A, raggiungendo quindi l'Arechi di Salerno e giocando su un campo in erba e molto simile alle caratteristiche del Renzo Barbera. Altri due gli incontri amichevoli ancora da delineare con precisione, con un lotto complessivo di quattro test che dovrebbe garantire ai rosanero di partire fin dal primo impegno stagionale al massimo della forma. Dopo queste amichevoli, infatti, Pelagotti e compagni scenderanno in campoil 13 o 14 agosto nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, puntando poi l'inizio del campionato previsto invece per il 29 di agosto.