Palermo, 4 gli ex che si giocano Euro 2020: i gol e quei due tabù da sfatare

Sirigu, Emerson, Cristante e Belotti. Questi i quattro ex rosanero che, con indosso la magli azzurra, affronteranno l'Inghilterra nella finalissima di Euro 2020

"Nella squadra di Mancini che si giocherà la finale contro l’Inghilterra, infatti, sono presenti quattro ex rosanero: Sirigu, Emerson, Cristante e Belotti, tutti con un passato in massima categoria con l’allora Us Città di Palermo". Così l'edizione odierna del Giornale di Sicilia, che pone la lente d'ingrandimento sui quattro ex rosanero che disputeranno la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Un compito non semplice quello di sfatare un tabù che resiste da ben 53 anni, anno del primo e finora ultimo titolo europeo nella storia dell'Italia. Nonostante questo, però, la Nazionale di Roberto Mancini ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per portare a casa un successo che, a 3 anni e mezzo dalla disfatta Mondiale, avrebbe del clamoroso.