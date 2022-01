Palermo: 2 nuove positività, ma 7 giocatori tornano negativi

A seguito dell'ultimo ciclo di tamponi effettuati, il Palermo ha reso nota la guarigione di ben 7 tesserati: due, invece, i nuovi postivi

Il focolaio esploso in seno al club di viale del Fante ha notevolmente rallentato il processo di assimilazione ed automazione dei principi fondanti del calcio di Baldini: il tecnico nativo di Massa ha, infatti, potuto svolgere davvero poche sedute di allenamento con la squadra quasi al completo. Nella giornata di ieri, dopo l'avvenuta guarigione di Giron e Buttaro, un nuovo ciclo di tamponi è stato effettuato ai giocatori - fino ad ora - non contagiati: due sono risultati positivi, mentre in 7 sono risultati negativi. A darne notizia è lo stesso club rosanero, tramite una nota ufficiale diramata attraverso i propri canali di riferimento.