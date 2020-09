Palazzi: “Il Palermo mi cercava da tempo, ho un obiettivo. Promozione? La mia idea…”

Parola ad Andrea Palazzi.

Il nuovo centrocampista del Palermo, approdato in rosanero con la formula del prestito secco, è intervenuto questa mattina in conferenza stampa. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho vinto il campionato a Monza e prima di prendere qualsiasi decisione ho aspetto loro perché mi sembrava giusto rispettare le loro idee: ad agosto mi hanno detto che sarei stato in uscita e il Palermo era da un mesetto che mi chiamava, conoscevo da tempo Castagnini e non ci ho pensato due volte ad accettare. Sicuramente il mio obiettivo è fare il grande alto di qualità, gli anni passano e io ho bisogno di fare un bel campionato senza infortuni. A Pescara, con Zeman, nel momento migliore della mia carriera mi sono dovuto fermare, ma ora è tutto ok e voglio fare bene con questa maglia”, ha spiegato.

“Avere una mentalità vincente è fondamentale per un campionato come quello di Serie C. Io e gli altri nuovi acquisti abbiamo vinto il campionato lo scorso anno, così come i ragazzi che abbiamo già incontrato a Palermo: abbiamo tutti una mentalità vincente. Da due anni, a Monza e a Pescara, gioco per vincere e il mister punta forte su questo aspetto. Io penso che il Palermo sin da subito possa puntare a vincere il campionato, certo sarà diverso dallo scorso anno, perché bisogna giocarsela partita dopo partita, dal momento che il nostro è un girone di fuoco. Ma il nostro obiettivo è quello di stare sempre sul pezzo ed essere battaglieri in ogni campo”, ha proseguito.