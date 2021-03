Paganese-Palermo, rosanero a caccia di punti e riscatto: la ricetta di Filippi per battere i campani

Il Palermo cerca il riscatto.

Alle ore 20.00, allo Stadio Comunale “Marcello Torre”, i rosanero sfideranno la Paganese per la gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l’undicesima del girone di ritorno. Dopo la batosta della scorsa domenica, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.

Sarà un match che servirà al Palermo per cercare di archiviare la sconfitta per 2-4 patita in casa contro la Juve Stabia, con i campani che hanno bisogno di punti per tirarsi fuori dalla zona playout: “Siamo qui per intervenire nella giusta direzione, la cosa che mi rassicura è che la squadra dà sempre il massimo negli allenamenti e lavora con impegno. Devono assimilare il prima possibile le indicazioni che vengono assegnate dallo staff, questa cosa mi fa ben sperare per il futuro: sono sicuro che i risultati arriveranno. Tra il derby e la Juve Stabia cosa è successo? Abbiamo commesso degli errori sui quali abbiamo lavorato nel corso di questa settimana, parliamo di errori individuali e soprattutto di concentrazione. L’atteggiamento è stato lo stesso. Durante la stagione sono stati commessi diversi errori di disattenzione e non di equilibrio. Giochiamo a 3 perché nella mia testa c’è la volontà di avere una doppia marcatura centrale, dobbiamo alzare l’attenzione e capire che c’è da costruire. Serve alzare tanto la soglia della sofferenza perchè solo così riesci a portare a casa il risultato, abbiamo visto domenica che il Potenza ha vinto a Bari”, ha dichiarato Giacomo Filippi nel corso della consueta conferenza stampa pre-gara.

Al cospetto della formazione campana, Filippi dovrà certamente rinunciare agli infortunati Nicolò Corrado e Masimiliano Doda e Lorenzo Lucca, squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Il tecnico rosanero ritrova però Moses Odjer e Ivan Marconi. Restano da valutare, invece, le condizioni di Andrea Saraniti: “Non è al top della forma ma ieri si allenato bene con la squadra, abbiamo comunque provato delle soluzioni e domani sera vedremo quale sarà quella più adatta. Lucca è un giocatore fondamentale per questa squadra per caratteristiche come lo è Saraniti, con Lorenzo fuori e Andrea non al top abbiamo pensato ad altre alternative. Una potrebbe essere Santana falso nueve, riesce ad interpretare i ruoli molto bene ma c’è anche Rauti che in quella posizione è una garanzia. Pelagotti? Alberto sta alternando ottime prestazioni a prestazioni un pò meno buone, ma credo sia un andamento collettivo. Fallani ci dà garanzie e quando toccherà a lui scendere in campo il Palermo sarà in buone mani”, ha concluso Filippi.