Paganese-Palermo, ennesimo flop rosanero: l’analisi di Baldini

Il Palermo spreca un'altra grande chance per dare slancio al proprio finale di campionato: solo un pareggio contro la Paganese

Mediagol ⚽️

Due a due. È questo il risultato finale di Paganese-Palermo gara andata in scena allo Stadio “Marcello Torre" e valida per la 34esima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Ancora un risultato deludente, dunque, per i rosanero di mister Silvio Baldini, che anche contro la formazione campana non sono riusciti ad andare oltre il pareggio.

"Mancano 5 partite, siamo li e stiamo a vedere. Non sdrammatizziamo tanto, bisogna solo rimboccarci le maniche e pensare al Taranto. Tre partite in una settimana sono tante, devo cercare di pescare giocatori che in questo momento qui possano dare una mano in più, da qui la scelta di Soleri, che nel secondo tempo ha addirittura giocato dietro la punta. Queste sono scelte che non penalizzano il giocatore. Pelagotti? In allenamento ho visto dei segnali positivi, l'ho rimesso in porta e sapevo che era una scelta che, se oggi fosse andata male, mi avrebbero dato tutti addosso.Io mi confronto con la mia coscienza e con le sensazioni che ho avuto, l'ho detto anche a Massolo. È stato bravo e ha fatto il suo, se continuerà così rimarrà in porta. Obiettivo? Io vorrei vincerle tutte, non so se ci riusciremo ma la volontà è quella. La squadra puoi schierarla anche col 4-4-2, con più attaccanti che possono impensierire le difese. Peccato, se Valente fa il 3-1 si parla di un'altra partita", ha dichiarato il coach rosanero nel corso della consueta conferenza stampa pre-partita.

Dopo Fidelis Andria e Potenza, il Palermo non supera neanche l'ostacolo Paganese, steccando e bucando, ancora una volta, una partita abbondantemente alla sua portata. Un risultato che lascia l'amaro in bocca all'intera piazza rosanero.

"Penso alla partita, non alla classifica, ma spero ovviamente che si arrivi più in alto possibile. L'importante è arrivare ai playoff con gambe e testa giusta. se manca una di queste due cose diventa difficile, serve la convinzione che con le nostre armi si possa venire a capo di partite complesse. Abbiamo creato non come nelle altre partite, ma qualcosa abbiamo fatto. Non era un campo semplice, con loro molto agguerriti. Questa partita nascondeva di certo delle insidie, peccato per i gol subiti da episodi e non da giocate loro. Dispiace sempre per quel 3-1, purtroppo è successo, bisogna andare avanti. Se analizziamo la condizione in vista dei playoff in base alle ultime partite certamente non si possono avere sensazioni positive. Il calcio però è fatto di episodi, e se questi girano tutto può andare diversamente. I ragazzi si allenano bene, e quando applicano quello che fanno in settimana in partita fanno ancora meglio. Questa partita non era semplice, nonostante la classifica. La nostra squadra mi dà l'impressione che se gioca contro un a squadra forte e ha mentalità giusta non abbiamo paura di nessuno. Aldilà della speranza, io mi baso su ciò che vedo in allenamento", ha proseguito Baldini.

Errori individuali imperdonabili, grossi limiti, mancanza di gioco e prestazioni deludenti e scoraggianti contro squadre che lottano per non retrocedere in Serie D.

"Cambi? Ho questi giocatori. Stavamo pareggiando e volevo provare a vincere la partita con dei calciatori freschi. Era giusto provare, se riusciamo a fare il 3-1 possiamo trovare anche fortuna nel provare delle determinate situazioni in campo. Non è facile giocare conto di loro, sono abituati a soffrire e lottare, quindi non è stato facile venirne a capo. Io non mi arrendo, il mio stato d'animo è la tranquillità di pensare a Taranto. Vediamo come arriviamo in fondo, ai ragazzi ho detto di pensare alla partita di mercoledì. aio playoff ce la giocheremo, lì o sei dentro o sei fuori. Il campo non ha facilitato noi come loro, il secondo gol di Valente ad esempio è arrivata da una giocata bella. A Potenza abbiamo rischiato il 3-0 sotto, oggi invece non abbiamo mai corso grossi pericoli per il risultato. Atteggiamento della squadra? Dispiace perdere punti, ma non ci resta che giocare queste partite. Nelle ultime tre trasferte abbiamo vinto la partita più difficile, e nessuno di noi avrebbe pensato che su queste tre saremmo andati a vincere quella di Avellino. Accetto la partita di oggi, ma bisogna cercare di migliorare, altrimenti è inutile stare qui a parlare. Oggi abbiamo preso due gol senza mai un tiro in porta loro. Tutto sommato non siamo stati bravi a leggere bene gli episodi, ma questo non nasce da una situazione di ansia nostra. Brunori? Ha il senso del gol, se sta dentro l'area ha più possibilità. A lui piace molto partecipare alla manovra, venendo un po' fuori e a volte riesce anche bene. L'importante è che lui faccia queste cose con convinzione", ha concluso Baldini.