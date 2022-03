LE PAGELLE DI PAGANESE-PALERMO 2-2. Dopo la sfuriata di Baldini, i rosa pareggiano contro la quartultima

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo pareggia 2-2 contro la Paganese, peggior difesa nonché quartultima in classifica grazie ai gol di Brunori e Valente, e perde altri due punti preziosissimi per la corsa al piazzamento migliore nei playoff. La lavata di capo di Baldini sembra non aver sortito nessun effetto. Mercoledì (14:30) al Barbera contro il Taranto i rosa devono dimostrare da che parte stanno.

PELAGOTTI 4

Sul primo gol compie una pelagottata smorzando un tiro forte ma non irresistibile sui piedi dell'avversario, sul secondo intercetta il lato del rigore ma non può nulla sulla conclusione potente.

BUTTARO 4,5

Non trasmette mai sicurezza e va in sofferenza appena gli avversari alzano i ritmi. Nel secondo tempo prova qualche inserimento che non viene premiato dai compagni.

SOMMA 4

Sotto gli standard di un discreto giocatore professionista per buona parte della gara, sembra avere difficoltà a tenere alta la concentrazione per lunghi tratti.

MARCONI 5

Baldini gli affida le chiavi della difesa, ma lui perde il mazzo.

GIRON 4,5

Altra prestazione anonima che fa gongolare i detrattori dell'esterno rosanero che aspettano il momento giusto per poter dire sui social 'io l'avevo detto io e voi mi avete preso in giro(n)'. CRIVELLO (dal 45') 3,5 entra con la speranza di fare meno peggio di Giron e, seppur non fosse un'impresa impossibile, ci riesce regalando il rigore del 2-2 con un'entrata incomprensibile su Tommasini.