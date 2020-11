Paganese, Erra: “Il Palermo è partito meglio, sui due gol commessi errori evitabili”

Il Palermo ha piegato per 2-1 la Paganese grazie alle reti siglate da Rauti e Saraniti.

Il tecnico della compagine campana, Alessandro Erra, al termine del match del ‘Barbera’, ha così commentato la prestazione dei suoi.

“Il Palermo è senza dubbio partito meglio, i rosanero sono una squadra forte e in fiducia dopo gli ultimi risultati. Il nostro secondo tempo è stato importante mettendo in campo orgoglio e qualità. Peccato aver sbagliato qualcosa offensivamente parlando, sulla prima rete subita ci hanno presi in velocità. Stessa situazione si è verificata durante il secondo gol, bisogna lavorare su situazioni del genere e non farci prendere in contropiede”.