Padova, verso la finale col Palermo: out Busellato e Kirwan, Oddo studia le mosse

Il Padova di Massimo Oddo si appresta ad affrontare il Palermo di Silvio Baldini nella doppia finale dei playoff di Serie C

"Oggi Ronaldo e compagni si ritrovano alla Guizza per riprendere la preparazione e mettere a fuoco la sfida con i siciliani", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Il Gazzettino" che punta i riflettori sulla finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo. Oddo sarà costretto a fare a meno di Busellato, ai box ormai da diverso tempo, e di Kirwan convocato in Nazionale neozalendese. "La società ha cercato una mediazione per trattenere il giocatore, rammaricato di non poter essere utile in finale, ricevendo però il rifiuto della federazione", chiosa il noto quotidiano.