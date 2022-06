Padova, Ronaldo: “Perso la testa, chiedo scusa a tutti. Condannati dagli episodi”

"Chiedo a scusa tutti, alla società, allo staff, ai tifosi, ho perso la testa e ho lasciato i miei i compagni in difficoltà. Sono il capitano di questa squadra e non mi sono comportato da tale. Sono pronto a ricevere le critiche e mi assumo le mie responsabilità. Sapevamo che sarebbe stata una gara difficile e gli episodi ci hanno condannato. Abbiamo preso due gol in due azioni in cui avevamo il pallone noi e in una finale alla fine queste cose pesano. Oggi è un giorno triste, purtroppo non siamo riusciti a dare una gioia ai tifosi che se lo meritavano. Abbiamo creato un bel gruppo, qualcosa di importante, con i ragazzi che l'anno scorso avevano deciso di restare qui volevamo dimenticare quello che era successo l'anno scorso. Bisogna fare i complimenti al Palermo, ci hanno aggredito e hanno giocato con il coltello tra i denti. Io avevo rinnovato qualche mese fa, ancora con il vecchio ds, volevano assieme alla società annunciarlo in un momento più felice ma purtroppo non è successo stasera. Ripartirò più forte di prima, non so ancora dire se il futuro sarà ancora qui, sono cambiate alcune cose dal momento del mio rinnovo, io ho sposato la causa del Padova assieme a tanti compagni perchè volevamo dare una gioia alla città che lo meritava e lo merita ancora".