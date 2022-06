Padova-Palermo, verso la finale: rosa atterrati a Venezia. Programma e dettagli

Prosegue l'avvicinamento del Palermo di Silvio Baldini verso la finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Padova. Il programma completo della squadra rosanero alla vigilia del match

Scatta l'operazione finale playoff per il Palermo di Silvio Baldini. La squadra rosanero si è radunata oggi di buon mattino presso lo stadio 'Renzo Barbera' in vista della partenza per Padova, dove domani sera andrà in scena il match d'andata dell'atto conclusivo degli spareggi promozione di Lega Pro. Partenza in pullman dal piazzale antistante l'impianto di Viale del Fante direzione Aeroporto 'Falcone e Borsellino': la comitiva rosanero si è imbarcata su un volo diretto a Venezia la cui partenza era prevista per le ore 08:55, con il decollo effettivo che è avvenuto invece intorno alle 9:40, ragion per cui la squadra è atterrata all'Aeroporto 'Marco Polo' con circa mezz'ora di ritardo rispetto a quanto inizialmente preventivato.