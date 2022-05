PADOVA-PALERMO, VERSO LA FINALE: INFO SETTORE OSPITI

Tutte le informazioni relative al settore ospiti per assistere alla finale d'andata tra Padova e Palermo

I biglietti per la finale di andata dei Playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domenica 5 giugno alle ore 21:00 presso lo stadio Euganeo, saranno in vendita sul circuito Vivaticket (Web e Punti vendita) a partire dalle ore 17:30 di martedì 31 maggio.