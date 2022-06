Padova-Palermo, Valente: “Concentrati per il ritorno. Sul salvataggio di Marconi…”

Le dichiarazioni dell'esterno d'attacco rosanero, Nicola Valente in seguito alla vittoria del Palermo sul campo del Padova per 0-1

"Un percorso bello, siamo partiti con poca gente che credeva in noi, ma adesso siamo qui a giocarci le nostre carte. Dobbiamo stare sul pezzo per domenica, ce lo siamo detti anche nello spogliatoio. Siamo già concentrati, dovremmo fare un'altra grande partita domenica. Questa squadra ha lavorato sempre al massimo, credevamo di poter arrivare a questo punto, ma adesso abbiamo questa sfida davanti, non è ancora finita. A dirlo adesso è facile, ma la squadra è stato spesso contestata, anche se stava lavorando sulle fondamenta che sono alla base di questo periodo qui. Adesso dobbiamo chiudere la pratica, con la partita di domenica. Nessuna euforia, quella si gestisce con il lavoro. Il mister sa come fare, noi vogliamo dare questa soddisfazione alla città e cercheremo di farlo domenica. Salvataggio Marconi? Un gruppo fantastico, sono contento per Ivan che ha fatto una partita stupenda come sempre. Tutti hanno giocato in maniera incredibile, in tutte le partite. Un onore far parte di questa famiglia, poche volte in carriera ti capita. In qualche partita ho avuto dei cali e loro mi hanno sempre aiutato, con una parola di conforto e dei gesti importanti. Sono contento di far parte di questo gruppo. Gol mancato? Baratto tranquillamente la vittoria con zero reti mie. Deve vincere il Palermo, non deve segnare Valente. Io devo essere utile alla squadra, non cambia se segna qualcun altro. L'importante è che il Palermo ottenga il massimo. Domenica sarà un'altra battaglia, nella quale spero di essere utile con un gol o con un assist".