Padova-Palermo: tifoserie gemellate da quarant’anni, ma solo una farà festa

Il Padova di Massimo Oddo affronterà il Palermo di Silvio Baldini nella doppia finale valida per i playoff di Serie C

"Oltre allo spettacolo in campo, ci sarà da attendersi una festa sugli spalti. Le tifoserie di Palermo e Padova sono gemellate dal 1983 e nelle poche volte in cui le due squadre hanno avuto occasione di incontrarsi, i gruppi organizzati al seguito di entrambi i club hanno accolto calorosamente i «fratelli» in trasferta, sia in Veneto che in Sicilia", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sulla finalissima dei playoff di Serie C.