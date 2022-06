Padova-Palermo: si va verso l’ok per l’apertura della Gradinata Est dell’Euganeo

Si va verso l'ok per l'aumento della capienza dell'impianto sportivo biancoscudato in vista del big match Padova-Palermo

Manca sempre meno alla sfida tra Padova e Palermo, in programma domenica sera allo stadio "Euganeo", valida per finale d'andata dei playoff di Serie C. In vista del primo dei due big match che si disputerà in terra veneta, e dopo il sold out registrato nei giorni scorsi in appena 18 ore, si apre uno spiraglio per l'apertura della Gradinata Est dell'impianto sportivo biancoscudato.