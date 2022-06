Padova-Palermo, quasi tutto pronto all’Euganeo: anche il Ds Taibi presente in tribuna

Tra i vari personaggi presenti all'Euganeo per la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo presente anche Massimo Taibi, palermitano ed ex portiere di Milan e Manchester United, tra le altre, oggi direttore sportivo

Mediagol ⚽️

Sale sempre di più l'attesa per la finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo. Ore di pieno avvicinamento al primo atto della finale degli spareggi verso la promozione in Serie B. Il direttore sportivo ed ex portiere palermitano Massimo Taibi segue spesso e sempre da vicino proprio il Palermo, ed oggi è presente - probabilmente con una piccola simpatia per i rosa - per assistere a questa prima gara di fronte ad uno stadio Euganeo stracolmo.