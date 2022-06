Padova-Palermo, Pres. Boscolo Meneguolo: “Festa dello sport, entrambe meritano la B”

e dichiarazioni del presidente del Padova, Daniele Boscolo meneguolo, a poche ore dal fischio d'inizio della sfida d'andata contro il Palermo

A poche ore dal fischio d'inizio del match d'andata della Finale playoff di Serie C , il presidente del Padova , Daniele Boscolo Meneguolo , è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, in vista del primo atto della sfida contro il Palermo di Silvio Baldini , in programma alle ore 21.00 allo stadio "Euganeo".

"Sarà sicuramente uno spettacolo meraviglioso, una festa di sport tra due città e due tifoserie di grande storia che meritano sicuramente altri palcoscenici. Oddo e i giocatori sono molto carichi e concentrati. Stanno vivendo questa finale come un appuntamento importante e decisivo per la loro carriera oltre che per il Padova e sono certo che faranno molto bene. Vinca il migliore, ma credo che questa passione, questo entusiasmo, questi numeri su entrambe i fronti, meritino in egual misura il salto di categoria. Questa sera chi assisterà al match non rimarrà deluso. In campo ci sarà sicuramente grande spettacolo. Sarà il terreno di gioco a stabilire chi merita maggiormente di andare in Serie B".