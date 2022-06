Padova-Palermo, Meneguolo: “Rosanero squadra forte, noi non da meno. Oddo…”

Le dichiarazioni del presidente del Padova, Daniele Boscolo Meneguolo nel prepartita della finale playoff di Serie C tra i biancoscudati ed il Palermo

"Abbiamo fatto riappassionare 14mila persone, che oggi, dopo due anni di difficoltà, sono qui a vedere questa partita. Avere questa finestra di luce sullo sport è già una grande vittoria. Palermo? una squadra forte, veloce e compatta. Sa il fatto suo, ha giocatori di qualità e un allenatore bravo. Noi non siamo di meno, avremo le nostre opportunità e ce la giocheremo. Pubblico? Questo stadio 14mila spettatori li ha visti poche volte, sono undici anni che non si vedono questi numeri. Spero che il tifo sia il dodicesimo uomo in campo e che trascini la squadra. Kirwan? Un giocatore molto valido, però credo che Oddo abbia preso le misure vista l'assenza. La finale dell'anno scorso è il passato, in questa stagione la squadra è cambiata e ha dimostrato sul campo le proprie qualità. L'allenatore sta dando le giuste indicazioni, credo che ci siano le basi per vedere 180 minuti di grande calcio che spero possano alla fine dare una grande gioia alla città di Padova"