Padova-Palermo, Marcolini: “Rosanero brillanti a Salò ma il favorito per me è Oddo”

L'ex centrocampista del Padova vede i biancoscudati favoriti nella finale dei playoff di Serie C contro il Palermo allenato da Silvio Baldini

Michele Marcolini , ex calciatore del Chievo Verona e del Padova tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoC.com in vista della doppia finale che vedrà opporsi proprio i biancoscudati ed il Palermo di Silvio Baldini :

Sulle tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di Serie C: "Non sono sorpreso delle tre promosse perché tutte e tre sono società che seppur in maniera diversa hanno costruito tre squadre fortissime. E chi pensa che il SudTirol sia stata una sorpresa sbaglia di grosso perché quella altoatesina è una società che ogni anno che passava aumentava il tasso tecnico e di peso di squadra alzando i propri obiettivi grazie alla solidità della società e alla grande competenza di Paolo Bravo. Bari e Modena erano due Ferrari, gruppi di categoria superiore guidate alla grande dai rispettivi tecnici. Il Modena con la nuova proprietà sin dal mercato ha messo subito in chiaro le proprie ambizioni e il Bari con l'avvento di Polito è riuscito a trovare gli equilibri giusti. Vincere però è sempre difficile e quindi va dato grande merito a Javorcic, Tesser e Mignani e ai loro staff per esserci riusciti”.