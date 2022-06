Padova-Palermo, Longo: “Rosa, attenzione a Oddo. I patavini e i 35mila al ‘Barbera’”

Parola a Moreno Longo . L'ex tecnico di Alessandria e Frosinone , il Palermo in una finale playoff l'ha già visto e affrontato. Annate e palcoscenici diversi, una doppia sfida accerchiata dalle polemiche quella del 2018, in cui gialloblu e rosanero si giocavano la Serie A nell'atto conclusivo degli spareggi di Serie B . Oggi, la squadra di Baldini in B deve arrivarci, e per farlo dovrà passare degli ultimi 90' della stagione, che i rosa si augurano non diventino 120.

Intervistato ai microfoni di Eleven Sports, Longo ha detto la sua sulla finale del 'Barbera', dove ci saranno 35mila persone a spingere il Palermo alla conquista del traguardo più importante delle ultime annate. Ecco, di seguito, l'analisi del tecnico nella settimana di avvicinamento a questo decisivo incontro: "Se devo essere sincero non mi aspettavo la vittoria del Palermo in trasferta. Tutti gli scenari erano aperti ma visti i valori in campo la vittoria è stata una sorpresa che dimostra come nei playoff non conta solo la qualità dell'organico ma anche la coesione, l'alchimia e tutto ciò che può aiutare a portare gli episodi dalla propria parte. Palermo con un piede in Serie B? È l'unico errore che i siciliani non devono fare. Conosco l'ambiente del 'Barbera', sono certo che il Palermo giocherà in dodici ma è anche vero che di fronte ci sarà un Padova che non dovrà essere snobbato per nessun motivo. E non si dovrà pensare di aver già conquistato qualcosa, psicologicamente sarà una gara delicata. Cosa può fare il Padova per ribaltarla? Una partita di personalità, non sarà facile andare a giocarsela contro 30mila spettatori. I patavini dovranno aggredire la partita, avere coraggio e quel pizzico di sfrontatezza che può fare la differenza. Nella gara d'andata il Padova ha giocato un po' col freno a mano tirato: ora deve lasciarsi andare, ha tutte le carte in regola per fare risultato".