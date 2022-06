Padova-Palermo, l’ex Zaccardo: “Il mio cuore è rosanero. Barbera? Stadio pieno…”

Le dichiarazioni di Cristian Zaccardo, ex calciatore del Palermo, a proposito della doppio sfida dei rosanero contro il Padova nei playoff

Mancano ormai poco più di ventiquattro ore alla finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domani 5 giugno alle 21. C'è entusiasmo in tutto l'ambiente, anche gli ex calciatori rosanero spendono parole al miele per la compagine di Silvio Baldini. Tra loro anche Cristian Zaccardo, difensore che ha vestito la maglia del Palermo per quattro stagioni dal 2004 al 2008, con 161 presenze e 9 gol e la qualificazione in Coppa UEFA. Di seguito le dichiarazioni di Zaccardo, intervenuto ai microfoni del Giornale di Sicilia: