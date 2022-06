Padova-Palermo, le quote dei bookmakers: rosanero sfavoriti all’Euganeo

Le quote dei bookmakers per l'andata della finale dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo, in programma domenica 5 giugno

Poco più di quarantotto ore e sarà Padova-Palermo, andata delle finale dei playoff di Serie C, gara in programma domenica 5 giugno alle 21, ritorno il 12 giugno alla stessa ora.

Sarà una un doppio confronto equilibrato secondo le quote dettate dai bookmakers, che non si sbilanciando per la favorita verso la Serie B: la promozione del Palermo va dall’1,82 di “Planetwin365” all’1,85 di “Stanleybet.it”, mentre su “Olybet.it” si trova a 1,83. Da 1,85 a 1,88 invece le possibilità dei biancoscudati.

Diversa la situazione della gara d'andata all'Euganeo, con i padroni di casa favoriti in quota tra 2,24 e 2,32, mentre il Palermo vincente oscilla tra 3,13 e 3,20. Poco più bassa la quota del pari, che va da 3,05 e 3,13. Aspettative di una partita bloccata in casa dei biancorossi, prevale il No Goal, offerto tra 1,78 e 1,82, mentre il Goal è leggermente più alto, tra 1,88 e 1,89.