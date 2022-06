Padova-Palermo, “Il Gazzettino”: “Biancoscudati poco lucidi, rosa attenti e ordinati”

L'edizione di Padova de "Il Gazzettino" ha analizzato il primo round della Finale playoff Serie C, Padova-Palermo, andata in scena ieri sera all'Euganeo e vita dalla formazione siciliana di Silvio Baldini

Gioia rosanero anche all'Euganeo. Dopo Trieste , Chiavari e Salò gli uomini di Silvio Baldini espugnano anche Padova nel primo atto del doppio confronto della Finale playoff di Serie C . Un Palermo concreto, quello sceso in campo in terra veneta, al quale è bastato il gol messo a segno al 10' del p.t. da Roberto Floriano , per portare sul proprio binario la prima delle due sfide che aggiudicheranno l'ultimo posto disponibile verso al prossima Serie B 2022-2023. Concentrati e ordinati, De Rose e compagni hanno saputo arginare senza alcun particolare affanno le sortite offensive della formazione patavina guidata da Massimo Oddo . L'edizione di Padova de " Il Gazzettino " ha analizzato così il primo round della sfida tra biancoscudati e rosanero andata in scena ieri sera all'Euganeo e vita dalla formazione siciliana di Silvio Baldini .

"Il Palermo sbanca anche l’Euganeo e conferma la sua marcia vincente in trasferta nei play off (quattro su quattro), compiendo un passo importante verso la serie B. Solo rimpianti per il Padova, punito dai suoi errori nell’azione che ha deciso la sfida e poi sfortunato quando il Var ha valutato come non gol la giocata aerea di Chiricò che sembrava avesse varcato la linea di porta. Episodi a parte, va detto che i biancoscudati hanno provato in tutti i modi a raddrizzare il risultato, ma sempre con poca lucidità di fronte a un avversario assai attento nel chiudere gli spazi e pronto a ribaltare il gioco." - questo l'incipit d'analisi di Padova-Palermo a cura del noto quotidiano.