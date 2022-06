Padova-Palermo, il doppio ex Maniero: “Mio cuore patavino. Finale? Ecco come vincere”

Il doppio ex di Padova e Palermo, Pippo Maniero, racconta la sua esperienza tra patavini e rosanero, con una confessione in chiave Finale playoff Serie C

Mediagol ⚽️

Manca sempre meno all'andata della Finale playoff di Serie C, Padova-Palermo, match in programma all'Euganeo, domenica 5 giugno alle 21.00. La formazione biancoscudata di Massimo Oddo, contenderà ai rosanero di Silvio Baldini l'ultimo posto disponibile verso la prossima Serie B. In vista del primo atto del doppio confronto promozione, Pippo Maniero, doppio ex di Padova e Palermo, nel corso di una intervista concessa al "Corriere del Veneto", ha parlato della sua doppia esperienza tra biancoscudati e rosanero. Di seguito le dichiarazioni dell'ex numero 9 di patavini e siciliani.

"È una finale bellissima, che mi piacerebbe vedere dal vivo almeno a Padova. Si affrontano due squadre che hanno rappresentato tanto per la mia carriera. Per chi farò il tifo? In tutta onestà per il Padova: spero che sia la volta buona per tornare in serie B, perdere due finali di fila sarebbe atroce. Mi perdoneranno i tifosi del Palermo, ma il cuore sarà biancoscudato. Come può vincere questa finale? Con i suoi giocatori migliori e con l’attenzione ai dettagli. Col Catanzaro ha segnato due gol su palla inattiva, ha dimostrato che nei momenti di difficoltà un episodio fa la differenza. Non era facile eliminare il Catanzaro, il Padova deve essere orgoglioso. Padova ha una grande tifoseria, c’è solo bisogno di tornare nelle categorie che contano. La C è un inferno da cui bisogna uscire il prima possibile".