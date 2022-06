Padova-Palermo, Ghirelli: “Fair play e amicizia aldilà del risultato, grade clima!”

Le parole del presidente della Lega Pro a margine della finale d'andata tra Padova e Palermo

Parola a Francesco Ghirelli. Il numero uno della Serie C è intervenuto a pochi minuti dall'inizio della finale d'andata dei playoff di Lega Pro tra Padova e Palermo. Ghirelli, intervistato ai microfoni della Rai, ha detto la sua in merito a questo grande incontro, sottolineando a più riprese il clima di grande stima e fair play - aldilà della lecita rivalità legata all'importanza del match - tra le due tifoserie. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Ghirelli: "Un'affluenza di pubblico incredibile. I tifosi che vengono insieme allo stadio è l'emozione più bella di questa giornata. Il Catanzaro è venuto qui e per poco non conquistava la finale. Anche la FeralpiSalò, con la sua iniziativa a Capaci, ha vinto fuori dal campo. Un clima bellissimo oggi all'Euganeo, tutte e due le squadre vogliono vincere ma c'è fair play e amicizia oltre all'agonismo dedito alla vittoria, senza andare oltre i limiti. Questo deve essere il calcio. Il calcio italiano si sta riprendendo, noi dobbiamo fare uno sforzo di sistema, per far crescere i nostri talenti. Quando dico che la Serie C deve essere il campionato dei talenti, non sono sciocco a pensarlo. Deve esserci più comunicazione, anche per realizzare più infrastrutture per i nostri giovani. Futuro? Godiamoci queste due partite, oggi e a Palermo dove ci sarà un'altra esplosione. Dobbiamo proseguire sui giovani, riflettendo che oggi è il quarto risultato della storia per Padova per affluenza di pubblico. A Palermo si passerà nuovamente dai 5.000 del campionato ai 35mila. Questo è un segnale che dovremmo cambiare formula del campionato, coinvolgendo anche categorie come l'Esports, contesto fatto di giovani che dobbiamo fare riavvicinare al calcio".