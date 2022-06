Padova-Palermo, Floriano: “Loro squadra forte, buona gara per noi. Ora altri 3 tempi”

Le parole all'intervallo di Floriano, che ha deciso il primo tempo della finale d'andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo

Parola a Roberto Floriano. L'esterno ex Bari ha determinato il vantaggio del Palermo nel primo tempo della finale d'andata dei playoff di Serie C contro il Padova. Bravo e lesto l'attaccante a prendere di sorpresa la difesa avversaria in seguito ad un rimpallo in area di rigore che ha favorito l'assist di Nicola Valente. Intervistato ai microfoni della Rai, Floriano ha analizzato brevemente la prestazione dei suoi nel primo tempo. Ecco le sue dichiarazioni: "Stiamo facendo una buona gara, loro sono forti e ci mettono in difficoltà. Il primo tempo è andato, adesso ce ne sono altri tre".