Padova-Palermo, Euganeo sold out: possibile apertura della gradinata est. I dettagli

Potrebbe essere aumentata la capienza dell'impianto sportivo biancoscudato in vista del big match Padova-Palermo

Manca sempre meno alla sfida tra Padova e Palermo, in programma domenica sera allo stadio "Euganeo", valida per finale d'andata dei playoff di Serie C. In vista del primo dei due big match che si disputerà in terra veneta, e dopo il sold out registrato nei giorni scorsi in appena 18 ore, si apre uno spiraglio per l'apertura della Gradinata Est dell'impianto sportivo biancoscudato. L'assessore allo sport del Comune di Padova, infatti, è deciso ad aumentare la capienza dello stadio di altri 2500 posti. Un via libera tuttavia che, come fa sapere "Padovagol", potrebbe essere ottenuto solo grazie ad una deroga in Lega e vari altri adempimenti. E' attesa per domani la decisione definitiva .