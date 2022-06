Padova-Palermo, “Euganeo” sold-out: info viabilità, cancelli aperti dalle 17:30

Esaurita la disponibilità dei biglietti anche nella Gradinata Est dello stadio Euganeo di Padova, adesso sold-out per la sfida con il Palermo

Mancano ormai poche ore alla finale di andata dei playoff di Serie C tra Padova e Palermo. Come riportato dai canali ufficiali del club biancoscudato, anche i biglietti emessi per la Gradinata Est sono esauriti: lo stadio Euganeo sarà quindi riempito al massimo della capienza.