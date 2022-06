Padova-Palermo, esodo rosanero in Veneto: oltre 3mila tifosi attesi all’Euganeo

Sono oltre tremila i tifosi rosanero attesi a Padova per assistere al match contro la formazione biancoscudata, in programma questa sera all'Euganeo

"La carica dei 3.000, il Palermo non è solo ", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "Giornale di Sicilia" che punta i riflettori sul grande esodo in veneto dei tifosi rosanero : pronti a sostenere la formazione di Baldini sul campo e a consolidare sugli spalti un gemellaggio con i biancoscudati che dura ormai da oltre 35 anni."L’abbraccio tra i colori rosanero e biancorossi è si è ripetuto più volte. Si ripeterà anche stasera, senza pensare a quella Serie B che verrà festeggiata solo da un gruppo di sostenitori. L’altro, comunque vada, applaudirà i «fratelli», nel segno del rispetto e dell’accoglienza".

Si tratta di un ritorno insieme sugli spalti a distanza di appena un mese dall'ultima volta quando, al "Nereo Rocco" di Trieste, in occasione del primo impegno nei playoff dei siciliani, un gruppo di tifosi biancoscudati ha raggiunto i supporters rosa per sostenere insieme il Palermo. Anche in virtù di ciò, gli ultras della Curva Nord 12, hanno voluto lanciare un messaggio chiaro ai tifosi rosa presenti a Padova in queste ore con l'obiettivo di "rinsaldare ancora una volta il rapporto fraterno che ci lega".