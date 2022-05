Padova-Palermo: designato l’arbitro della Finale d’andata dei Playoff Serie C

L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la Finale d'andata dei playoff di Serie C, Padova-Palermo, match in programma allo Stadio "Euganeo", domenica 5 giugno alle ore 21.00

Sono state rese note le designazioni per la finale d'andata della Finale dei playoff di Serie C,Padova-Palermo, in programma allo Stadio "Euganeo" domenica 5 giugno alle ore 21.00. A dirigere il primo atto del doppio confronto tra biancoscudati e rosanero sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti. Il fichietto piemontese, torna a dirigere una gara della compagine siciliana guidata da Silvio Baldini dopo il match del "Nereo Rocco" contro la Triestina, sfida d'andata degli ottavi di finale degli spareggi promozione di Lega Pro vinta dai siciliani per 1-2.

Il direttore di gara di Asti sarà coadiuvato dai signori Alex Cavallina di Parma (primo assistente), il secondo assistente sarà il signor Khaled Bahri di Sassari, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza.