Padova-Palermo, chi andrà in Serie B? Il regolamento. I gol in trasferta…

I playoff di Serie C entrano nel vivo con le sfide andata e ritorno della finale che decreteranno l'ultima squadra promossa in Serie B

Archiviata la semifinale dei playoff di Serie C, la finale è pronta a prendersi la scena con il doppio confronto tra Padova e Palermo in programma oggi (domenica 5 giugno) in terra veneta, e il 12 giugno in Sicilia. Le squadre che segneranno lo stesso numero di gol nei due scontri previsti, non dovranno tenere conto della regola dei gol in trasferta.