Padova-Palermo, Cavasin: “Match tra big di altra categoria. Al Barbera i 30.000…”

Le dichiarazioni di Alberto Cavasin, ex tecnico di Lecce, Fiorentina e Sampdoria, tra le altre, in vista della finale d'andata dei playoff di Serie C Padova-Palermo, in programma domani allo Stadio "Euganeo" alle ore 21.00

A poco più di ventiquattro ore dalla Finale d'andata playoff di Serie C, Padova-Palermo, Alberto Cavasin, ex tecnico di Lecce, Fiorentina e Sampdoria, tra le altre, si è espresso sulla gara in terra veneta che vedrà difronte la compagine biancoscudata di Massimo Oddo e la formazione rosanero guidata da Silvio Baldini, in programma domani allo Stadio "Euganeo" alle 21.00. Cavasini, ex dei patavini per aver militato da calciatore tra le file del Padova, dal 1988 al 1990, è intervenuto ai microfoni di TuttoC, analizzando l'aspetto psicofisico delle due formazioni ed il fattore ambientale, anche in vista del match di ritorno del "Renzo Barbera", in programma domenica 12 giugno alle 21.00.

"Sarà una finale di qualità, con due squadre con giocatori di categoria superiore. Mi aspetto una sostanza di gioco buona, sarà una finale bella da vedere sotto l'aspetto tecnico. La platea è importante per tutte e due le società, di prim'ordine, forse mai come negli ultimi anni. Sono club blasonate, seguite, c'è il pubblico, lo stadio, tutto. A livello mentale cosa può influire? Giocheranno calciatori di valore, abituati a stare in alto e a provare a vincere il campionato. Non ci saranno grandi problemi da questo punto di vista, la prestazione ci sarà da parte di tutti. Stanchezza fisica? Magari la seconda partita più che la prima potrà vedere un po' di stanchezza. A questo punto nelle gare però si riesce a tirare fuori qualcosa anche quando sulla carta non la si ha. Il clima può incidere, ma più sulla seconda. Fattore «Barbera»? Chiaro che qualche giocatore, nonostante sia di categoria, non è propriamente abituato a giocare davanti oltre 30mila spettatori. Ha un grande impatto, soprattutto per gli ospiti. Può essere determinante, perché le due squadre si equivalgono, ma la seconda partita può vedere il pubblico spingere il Palermo".