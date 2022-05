Padova-Palermo, Bonato: “Patavini favoriti sulla carta in finale, ma al Barbera…”

Le dichiarazioni dell'esperto dirigente, Nereo Bonato, ex Sassuolo, Udinese e Verona, tra le altre, in vista della Finale playoff Serie C, Padova-Palermo

Manca sempre meno alla super sfida della Finale d'andata dei playoff Serie C, Padova-Palermo, in programma allo stadio "Euganeo" domenica 5 giugno alle ore 21.00. Sul big match tra la compagine biancoscudata allenata da Massimo Oddo e la formazione rosanero guidata da Silvio Baldini, si è espresso Nereo Bonato, ex dirigente di Sassuolo, Verona e Cremonese. L'esprerto manager ha tracciato un bilancio consuntivo e preventivo di questi playoff, in vista del doppio confronto della Finale tra veneti e siciliani. Di seguti le dichiarazioni dell'ex dirigente del'Udinese, tra le altre.

"Finale dei playoff Palermo-Padova? La Serie C è stata di alto livello e dopo le tre promosse avremo la quarta che uscirà da questa finale: da una parte una squadra che già lo scorso anno ci è arrivata vicina, dall'altra una sorpresa come il Palermo, pericolosissima perché gode di una grande condizione psico-fisica. Sulla carta è più forte il Padova, ma occhio anche al ritorno al Barbera...".