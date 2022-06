Padova-Palermo, all’Euganeo arbitra Gualtieri: i precedenti con i rosa e quell’1-2…

Numeri e curiosità sull'arbitro Matteo Gualtieri di Asti, designato per la Finale d'andata dei playoff Serie C Padova-Palermo, in programma domani sera alle 21.00, allo Stadio "Euganeo". I precedenti con i rosanero e quell'1-2 con la Triestina...

A cura diSimone Ciappa

Manca sempre meno ormai alla super sfida tra Padova e Palermo, match d'andata della Finale playoff promozione diSerie C, in programma allo stadio"Euganeo", domani 5 giugno alle ore 21.00. La formazione biancoscudata di Massimo Oddo e la compagine rosanero guidata da Silvio Baldini si sfideranno nel primo atto del doppio confronto che eleggerà l'ultima squadra promossa dalla Lega Pro verso la prossima Serie B.

Pubblico delle grandi occasioni quello che gremirà gli spalti dell'Euganeo in occasione di questa finale d'andata. 11.500 gli spettatori che saranno presenti nell'impianto padovano, che si prepara verso quello che sarà uno spettacolo di bandiere e vessilli sventolanti a festa, con le due tifoserie unite da un solido gemellaggio ultratrentennale tra biancorossi e rosanero. Saranno 3.000 i supporters rosanero provenienti dalla Sicilia e con ogni probabilità dal nord dello stivale, pronti a sostenere incessantemente la formazione di capitan De Rose.

In attesa della sfida d'andata, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il match di domenica sera. Sarà il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti a dirigere il match dell'"Euganeo" tra Padova e Palermo. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dai signori Alex Cavallina di Parma (primo assistente), Khaled Bahri di Sassari (secondo assistente), mentre il quarto ufficiale sarà il signor Paride Tremolada della sezione di Monza. Al Var - tecnologia presente in questa edizione della Lega Pro dalle semifinali dei playoff di Serie C - sarà impegnato il signor Aleandro Di Paolo della sezione di Avezzano, l'Avar sarà invece il signor Filippo Meli Parma.

Sono tre i precedente tra il direttore di gara di Asti ed il Palermo, due riguardano la stagione di Serie C 2020-2021. Il primo riguarda il pari esterno a reti bianche contro la Ternana, mentre il secondo incrocio tra la formazione siciliana ed il fischietto piemontese è sempre lontano dal "Barbera" e si tratta del ko per 1-0 del Partenio-Lombardi rimediato in campionato contro l'Avellino. Per quanto riguarda la stagione di Lega Pro in corso, l'unico match dei rosanero diretto da Gualtieri riguarda la gara del "Nereo Rocco" contro la Triestina vinta 2-1 dal Palermo nella sfida d'andata del secondo turno dei playoff promozione, match che porta la doppia firma del numero 7 rosanero Roberto Floriano.

Per quanto concerne il Padova guidato da Massimo Oddo, sono due le gare sotto direzione di gara del signor Gualtieri, con i patavini che hanno incrociato il fischietto piemontese, entrambe le volte lontano dall'Euganeo. La prima nell'1-0 esterno dei patavini contro la Virtus Verona, grazie al rigore concesso agli ospiti sul finale di gara. Il secondo confronto riguarda il ko per 3-0 contro il Modena, sfida abbastanza discussa dai biancorossi per le decisioni arbitrali adottate da Gualtieri durante l'incontro.

Ventiquattro in totale le apparizioni stagionali per Matteo Gualtieri, tra Coppa Italia Primavera e Nazionale, Lega Pro e campionati Primavera. È di 116 cartellini gialli, il numero di ammonizioni comminate durante le gare dirette dal fischietto di Asti, un numero che lascia intendere quanto la direzione dell'arbitro piemontese sia fiscale. Cinque le espulsioni per somma di ammonizioni mentre sono 3 i rossi diretti. Con 10 rigori concessi, Gualtieri è tra i direttori di gara che hanno fischiato più rigori nella stagione in corso: 1 in Coppa Italia Nazionale, 3 nel girone A, gli stessi nel girone B ed altrettanti nel girone C.