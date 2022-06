Padova-Palermo 0-1: lampo Floriano e brividi Var, rosanero avanti con merito

Un Palermo autorevole, solido e concreto chiude in vantaggio la prima frazione contro il Padova all'Euganeo: apre Floriano su assist di Valente, Marconi salva sulla linea su Chiricò

Mediagol ⚽️

Primo atto della doppia finale playoff di Lega Pro tra Padova e Palermo: in palio la promozione in Serie B. Match di andata allo stadio Euganeo, ritorno decisivo al Barbera tra una settimana esatta. Quasi quindicimila spettatori accomunati da un gemellaggio storico tra le due tifoserie, un'atmosfera nobile, idilliaca e magica che rende ancora più suggestiva quella che si annuncia come una magnifica serata di sport.

Baldini tiene fede all'identità tattica e concettuale della sua squadra: Palermo in campo con il consueto 4-2-3-1 al cospetto della compagine di Massimo Oddo. Massolo tra i pali, Buttaro e Giron esterni bassi, Lancini e Marconi tandem di centrali difensivi. De Rose e Damiani binomio di interni in zona nevralgica, Valente, Luperini e Floriano a supporto del bomber Brunori.

Biancoscudati disposti con il 3-4-3, Donnarumma in porta, Valentini, Ajeti e Gasbarro terzetto difensivo, Germano e Curcio esterni alti, Ronaldo e Hraiech tandem di interni, Chiricò, Santini e Bifulco a comporre il tridente offensivo.

Padova guardingo ed attento a non perdere densità e distanze in avvio, Palermo che prova a stare alto e fare la partita. Due lampi in avvio, prima Valente sfonda a destra e crossa teso per Brunori anticipato di un soffio da Ajeti sul primo palo. Quindi Massolo è attento sulla punizione velenosa di Ronaldo. Il coraggio rosanero è premiato al minuto dieci: Curcio si incarta sulla pressione di Valente, assist di giustezza per Floriano che col destro firma il vantaggio.

Gol pesantissimo che muta inerzia psicologica e tattica della sfida. Il Padova prova a rispondere subito ma il destro dal limite di Ronaldo termina largo. Palermo tonico compatto e fluido quando si distende in ripartenza. Floriano taglia splendidamente per l'incursione di Giron sul binario mancino, il cross del francese viene disinnescato in corner dalla retroguardia di Oddo. La squadra di Baldini gestisce con autorevolezza e grande piglio, corta e disciplinata nello svolgimento delle due fasi, armoniosa ed incisiva quando si propone in verticale. Giron è reattivo nel chiudere una diagonale e poderoso nel andare in percussione sulla sinistra, l'assist per Brunori è perfetto, l'esterno in spaccata del bomber sfiora il palo.

Padova che prova a rialzare la testa e spaventa il Palermo in due occasioni. Prima Bifulco scappa alla linea difensiva rosa ma la sua rete viene annullata per offside. Quindi , un'uscita improvvida di Massolo consente a Chiricò di colpire di testa a porta vuota, Marconi si produce in un miracoloso salvataggio sulla linea. Attimi di trepidazione con il fiato sospeso per la decisione del Var, ma dopo il dovuto consulto Gualtieri conferma che la sfera non ha varcato la linea di porta. L'occasionissima per i veneti giunge in chiusura di frazione: Santini svetta su corner e sfiora il palo complice una salvifica deviazione di Luperini. Il primo tempo termina con la formazione rosanero in vantaggio dopo tre minuti di recupero.