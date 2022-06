Padova, Oddo: “Non è finita, ci giocheremo questi 90 minuti fino alla morte”

Il Palermo insegue l'obiettivo Serie B nel match in programma domenica sera contro il Padova. Alle ore 21:15, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per il ritorno della finale playoff. I rosanero, dopo lo 0-1 dell'andata, torneranno in campo nel secondo confronto contro i biancoscudati. Un match, alla vigilia del quale, il tecnico Massimo Oddo ha parlato ai microfoni di "Sky Sport".

"Padova? Ce la può fare perché è un gruppo forte, sono giocatori che hanno fatto più di 160 punti in due anni e più o meno è stato mantenuto lo stesso gruppo. Abbiamo meritato tanto ed è arrivata la finale, poi sappiamo come sono i playoff: partite secche in cui piò succedere di tutto. Andata? Gli avvenimenti successi non sono stati a nostro favore è stata una partita equilibrata, in cui loro sono stati bravi a sfruttare un regalo nostro e noi invece non siamo riusciti a fare gol. Non è finita, ci giocheremo questi 90 minuti fino alla morte".