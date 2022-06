Padova, maxi schermo in piazza per assistere alla finale playoff contro il Palermo

A novanta minuti dalla Serie B. Palermo e Padova si daranno battaglia nell'ultimo atto dei playoff di Serie C, in programma domenica sera alle ore 21.15 nella calda cornice del Renzo Barbera. In palio un salto di categoria di fondamentale importanza per l'uno e per l'altro club che lotteranno, dunque, per accaparrarsi l'ultimo posto disponibile nel prossimo campionato cadetto.